Duitse ambassadeur hoort vergelding uitzetting

Rusland heeft de Duitse ambassadeur ontboden op het ministerie van Buitenlandse Zaken om te laten weten wat de Russische tegenmaatregel is voor het uitzetten van twee medewerkers van de Russische ambassade in Berlijn.

Duitsland zette de twee diplomaten vorige week uit in verband met de moord op een Georgische man in Berlijn, in augustus. Die werd op klaarlichte dag doodgeschoten in een park in de Duitse hoofdstad. De 40-jarige Zelimchan Changosjvili was een etnische Tsjetsjeen. Hij werd waarschijnlijk omgebracht door een man met een vals Russisch paspoort.

Het Kremlin ontkent betrokken te zijn geweest bij de dood, maar Duitsland betwijfelt dat. Maandag vroeg bondskanselier Angela Merkel hulp bij het onderzoek aan president Vladimir Poetin. De Russische president zei dat Changosjvili een moordenaar was die betrokken was geweest bij „bloedige daden op Russisch grondgebied”.