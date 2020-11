Een 31-jarige Duitse bergbeklimmer is in Tirol verongelukt bij een afdaling van de Rosskogl, een berg in de buurt van de Oostenrijkse stad Innsbruck.

De man was vrijdag niet teruggekomen van een afdaling. Kort daarvoor had zijn vrouw nog gebeld, aldus de politie. Zij sloeg alarm toen de man niet thuiskwam op het afgesproken tijdstip en de telefoon niet meer opnam.

Een zoektocht van een vriend leverde niks op, waarna de hulpdiensten hem bij een speurtocht levenloos aantroffen.