Duitse agent doodgeschoten in Noordrijn-Westfalen

Een lid van een Duitse speciale eenheid is doodgeschoten in deelstaat Noordrijn-Westfalen, die grenst aan Nederland. Daar wilde de politie huiszoeking doen vanwege een drugsonderzoek.

De politie zegt dat een verdachte in Gelsenkirchen begon te schieten op de 28-jarige agent. Die overleed korte tijd later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De vermeende schutter, een man van 29, is opgepakt.

De autoriteiten hadden al aanwijzingen dat de man gewapend was. Daarom was de speciale eenheid SEK ingezet.