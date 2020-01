Duitse ADAC breekt met principe: niet meer tegen maximumsnelheid

De Duitse verkeersorganisatie ADAC is van haar principe afgestapt dat ze pertinent tegen een beperking is van de snelheid op de Autobahnen. Daarmee lijkt de al jaren durende discussie in Duitsland over een maximumsnelheid een nieuwe impuls te krijgen.

Vice-voorzitter Gerhard Hillebrand was degene die namens de ADAC de knuppel in het hoenderhok gooide. Hij meldde dat zijn club „niet meer in principe” tegen een snelheidsbegrenzing is. En de mening van de ADAC heeft gewicht, want ongeveer 21 miljoen Duitse automobilisten staan op de ledenlijst.

„De discussie over de invoering van een algemene maximumsnelheid op de Autobahnen wordt emotioneel gevoerd en polariseert onder de leden”, aldus Hillebrand. „Daarom legt de ADAC zich bij de kwestie op dit moment niet vast”.

In Duitsland wordt al jaren gediscussieerd over een maximumsnelheid. Op grote delen van de Duitse snelwegen mogen automobilisten zo hard als ze willen. In oktober sneuvelde nog een voorstel van de partij Die Grünen om een maximum van 130 kilometer per uur in te voeren. Dat wilde de partij vanwege het milieu en de verkeersveiligheid.