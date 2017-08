Duitse activist in Turkije komt niet vrij

De Duitse mensenrechtenactivist Peter Steudtner blijft voorlopig vastzitten in Turkije. De rechtbank in Istanbul oordeelde vrijdag dat de verdenkingen tegen de activist ernstig genoeg zijn om hem vast te houden tot zijn proces. Ook een Zweedse en zes opgepakte Turkse mensenrechtenactivisten komen nog niet op vrije voeten, zeiden advocaten van de verdachten.

De vervolging van de Duitser is een terugkerend pijnpunt in de toch al slechte relatie tussen Ankara en Berlijn. Steudtner is samen met de anderen gearresteerd wegens ‘steun aan een gewapende terroristische organisatie’. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken noemde die beschuldiging eerder onzinnig.