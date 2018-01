Duitse actie tegen familie mensensmokkelaars

Met invallen op veertien plaatsen is de Duitse politie in actie gekomen tegen een grote Pools-Syrische familie die Syrische vluchtelingen illegaal naar Duitsland smokkelde. De familie vroeg per persoon 8000 euro en leverde daarvoor onder andere valse reisdocumenten.

Daarmee konden de Syriërs vanuit de Golfstaten naar Polen vliegen om van daaruit naar Duitsland te worden gebracht. De meesten vroegen daarna asiel aan terwijl ze dat volgens Europese regels in Polen hadden moeten doen.

Volgens Duitse media deden aan de actie 170 politiemensen mee. Er werden zeker twee mensen aangehouden.