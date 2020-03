Duitse aanvoer levensmiddelen onder druk door uitval werknemers

De aanvoer van levensmiddelen in Duitsland verloopt goed, maar staat wel zwaar onder druk door het wegvallen van buitenlandse werknemers. Dit zei de Duitse minister van Landbouw Julia Klöckner. Er is een minimum aantal mensen aan het werk in de hele keten van boer tot winkel. Veel buitenlanders komen niet meer werken als gevolg van de beperkingen die voor de bestrijding van het coronavirus zijn opgelegd. Met name de vleessector en de zuivel kampen volgens Klöckner met personeelsgebrek.

Het gaat vooral om werknemers uit Tsjechië en Polen die normaal gesproken pendelen tussen hun huis en hun werk in Duitsland. Ook dreigen tienduizenden seizoenswerkers weg te blijven. In maart zijn er in de Duitse landbouw ongeveer 30.000 extra krachten nodig en in mei zelfs 80.000.

De minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer is op zoek naar extra mankracht onder meer onder asielzoekers en studenten.