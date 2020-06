Duitse (56) opgepakt die gif stopte in supermarktflessen

In Duitsland is een 56-jarige vrouw gearresteerd omdat ze in een supermarkt gif had gestopt in flessen frisdrank. Het ging om vier flessen, die werden verkocht in een winkel in München.

Door het gif werden zeker drie mensen ziek. Zij klaagden onder meer over duizeligheid en problemen met de bloedsomloop. Twee slachtoffers, vrouwen van 34 en 42 jaar oud, hadden een medische behandeling nodig.

De Duitse politie zegt dat de mensen die de frisdrank hadden gedronken ook dood hadden kunnen zijn. Om welk gif het precies gaat is niet bekendgemaakt. Onderzocht wordt of de verdachte kan worden vervolgd voor poging tot moord.