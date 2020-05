Duits slachthuis bij Nederlandse grens dicht om corona

Een slachthuis in de Duitse plaats Coesfeld, zo’n 30 kilometer van Winterswijk, wordt tijdelijk gesloten vanwege een bijzonder hoog aantal coronabesmettingen binnen het bedrijf. Dit heeft de minister van Volksgezondheid van de deelstaat Noordrijn-Westfalen Karl-Josef Laumann (CDU) vrijdag in Düsseldorf bekendgemaakt. Bovendien moeten de medewerkers van alle slachthuizen in Noordrijn-Westfalen op het virus worden getest.

Het coronavirus verspreidde zich in de fabriek van het bedrijf Westfleisch. Donderdag stond het besmette aantal mensen op 129. Dertien van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens gegevens van het Robert Koch Instituut (RKI) is in Coesfeld de grens overschreden van vijftig nieuwe infecties per 100.000 inwoners per week. Hierdoor zullen de woensdag aangekondigde versoepelingen van de lockdown voor het district Coesfeld worden uitgesteld tot 18 mei, liet Laumann weten.

Een woordvoerder van Westfleisch had donderdagavond verklaard dat het ziekteverloop relatief mild was. Alle besmette personen die niet in het ziekenhuis liggen en de mensen met wie zij in contact zijn geweest, zitten in quarantaine. Aan de poort wordt van werknemers contactloos de temperatuur gemeten. Het bedrijf staat in nauw contact met de autoriteiten, zei de woordvoerder.