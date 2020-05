Duits RIVM houdt op met persconferenties over corona

De Duitse versie van het RIVM, het Robert Koch-Instituut, stopt met de regelmatige persconferenties over het coronavirus. Er kunnen nog wel briefings komen naar aanleiding van bepaalde ontwikkelingen, maar de speciale persbijeenkomsten zijn geschrapt, zegt de vicevoorzitter van het instituut, Lars Schaade.

Het aantal gevallen van het virus loopt al geruime tijd terug en dat is volgens Schaade een goede reden om te stoppen met de persconferenties, die in het begin dagelijks werden gehouden. Later in de coronacrisis waren de persconferenties twee keer per week.