Duits reddingsschip in beslag genomen

De Italiaanse autoriteiten hebben woensdag de Iuventa, het schip van de Duitse hulporganisatie ‘Jugend Rettet’ (JR), in beslag genomen. De officier van justitie in Trapani op Sicilië besloot daartoe omdat JR mogelijk schuldig is aan het bevorderen van illegale immigratie. De bemanning zou verscheidene keren migranten aan boord hebben genomen die nog werden begeleid door Libische mensensmokkelaars en niet in gevaar verkeerden.

Het aan de ketting leggen van de Iuventa is volgens de openbaar aanklager een maatregel om herhaling te voorkomen. „Dat er een vastomlijnd plan ligt tussen particuliere organisaties en smokkelaars lijkt me op dit moment sciencefiction.”

De boot werd woensdag in de haven van Lampedusa doorzocht. JR-woordvoerder Titus Molkenbur vertelde dat Italianen bewijzen hoopten te vinden voor criminele contacten. „We wijzen die aantijgingen van de hand. We hebben niets te verbergen”.

De inbeslagname heeft volgens het OM niets te maken met de weigering van JR de nieuwe gedragscode voor reddingsoperaties op zee te ondertekenen. De Italiaanse regering hoopt daarmee het oppikken van migranten beter te regelen. Dat gebeurt steeds vaker door privéschepen.