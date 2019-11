Duits parlementslid onwel tijdens toespraak

Het 41-jarige Duitse parlementslid Matthias Hauer is donderdag onwel geworden tijdens een toespraak in de Duitse Bondsdag. CDU-lid Hauer hield lange pauzes tijdens zijn toespraak en hij had moeite met het vinden van woorden.

Toen andere parlementsleden doorkregen dat er iets mis was, sprongen ze te hulp en haalden hem bij het spreekgestoelte vandaan. Bondsdagvoorzitter Wolfgang Schäuble onderbrak de zitting. Alle toeschouwers en parlementsleden werden uit de zaal weggeleid.

Wat Hauer precies heeft, is nog niet bekend.