Duits parlement keurt geleidelijk uitfaseren gebruik kolen goed

Beide huizen van het Duitse parlement hebben een voorstel goedgekeurd om een einde te maken aan het gebruik van kolenenergie. Dat moet de komende achttien jaar gaan gebeuren. „Het tijdperk van fossiele brandstoffen komt met dit besluit onherroepelijk ten einde”, zei minister van Economische Zaken Peter Altmaier.

Duitsland is een grootgebruiker van kolen. Daar wordt ongeveer een derde van de energie uitgehaald, veel meer dan in buurland Frankrijk. De regering trekt 40 miljard euro uit om de regio’s te ondersteunen die economisch erg afhankelijk zijn van de kolenindustrie.

De oppositie is kritisch over de nieuwe wetgeving. Partijleider Annalena Baerbock van de Groene partij Bündnis 90/Die Grünen wil dat het gebruik van kolen voor 2030 stopt. Lorenz Gösta Beutin van de linkse partij Die Linke sprak over een „zwarte dag” voor het klimaat.