Duits oorlogsarchief verder onder nieuwe naam

Het Duitse archief- en documentatiecentrum over nazi-vervolging gaat verder onder een nieuwe naam. De International Tracing Service (ITS) heet vanaf het voorjaar de Arolsen Archives - International Center on Nazi Persecution (Internationaal centrum voor nazi-vervolging).

ITS is in 1947 als afdeling van het Rode Kruis opgericht om families te helpen zoeken naar vermisten. De instelling heeft een enorm archief met namen en informatie van en over mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog door de nazi’s zijn vervolgd en die vermist zijn geraakt. Jaarlijks komen nog altijd duizenden vragen binnen over het lot van familieleden.

De instelling is gevestigd in de Duitse plaats Bad Arolsen. Het Rode Kruis droeg het beheer een aantal jaar geleden over aan Duitsland. Volgens een woordvoerster van ITS past de huidige naam niet meer bij de functies die ze momenteel vervult, zoals onderwijs, onderzoek en herdenking van nazi-slachtoffers.