Duits museum vindt ets Rembrandt in archief

Een museum in de Duitse stad Siegen (Noordrijn-Westfalen) is ervan overtuigd dat het een ets van Rembrandt heeft gevonden in het eigen archief. Het werk maakte deel uit van een grote verzameling kunstwerken op papier, die het Siegerlandmuseum al sinds 1991 in bezit heeft. De aan Rembrandt toegeschreven ets was geïnventariseerd als werk van een onbekende maker.

Museumdirecteur Ursula Blanchebarbe zegt niet te twijfelen aan de authenticiteit. Op de ets heeft de zeventiende-eeuwse schilder de beroemde Amsterdamse schoonschrijver en leraar Lieven Willemsz van Coppenol afgebeeld, die hij vaker portretteerde.

Het museum heeft de ets uit de opslag gehaald en tentoongesteld.