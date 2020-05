Duits ministerie wil mondkapjesplicht verder uitbreiden

Het Duitse ministerie van Verkeer wil dat in alle openbare vervoersmiddelen mondkapjes worden gedragen om verspreiding van het coronavirus in te dammen. Nu geldt in alle deelstaten nog alleen een plicht in het lokale openbaar vervoer. De transportsector steunt het advies.

De plicht moet dus ook gaan gelden in bijvoorbeeld taxi’s, intercity’s en vliegtuigen. Ook op treinstations, vliegtuigterminals en bushaltes moet bescherming worden gedragen, vindt het ministerie. Het departement denkt dat door versoepeling van de coronamaatregelen meer mensen het openbaar vervoer gaan gebruiken waardoor de 1,5 meter regel niet meer te handhaven is.

Het advies van het ministerie zal deze week in het Duitse kabinet worden besproken. Woensdag is er opnieuw overleg tussen bondskanselier Angela Merkel en de zestien deelstaten over verdere versoepeling van de coronamaatregelen.