Duits ministerie tempert optimisme over corona

De Duitse bevolking moet zich niet op het verkeerde been laten zetten door de relatief lage sterftecijfers onder de met het cornavirus besmette mensen. Daarvoor waarschuwt het ministerie van Volksgezondheid.

Het land had volgens de officiële cijfers woensdag 149 doden op 31.554 besmettingen. Dat is relatief een stuk minder dan in andere landen. Algemeen wordt aangenomen dat de lage sterfte komt doordat veel patiënten relatief jong zijn.

„We staan aan het begin van een epidemie in Duitsland en wij zijn vroeg begonnen met testen”, aldus het departement. Dat gaf aan dat daardoor mogelijk ook veel milde besmettingen zijn meegeteld.

Het is veel te vroeg voor het signaal „alles veilig” aldus het ministerie.