Duits milieubureau wil fors duurdere brandstof

Het Duitse milieuagentschap komt in een interne studie met enkele draconische maatregelen om milieudoelstellingen in het verkeer in Duitsland te halen. Een drastische verhoging van de belasting op brandstof en een snelheidsbeperking op de Autobahn zullen menig automobilist in Duitsland doen fronsen.

Het Umweltbundesamt stelt onder andere voor de accijns op diesel, dat nu een gunstig tarief heeft, tot 2030 met een slordige 70 cent per liter te verhogen. Bij benzine gaat het om 47 cent per liter. Op de snelwegen in het land moet een maximum van 120 worden ingevoerd, waar nu op grote delen geen limiet van kracht is. Onlangs werd een voorstel voor snelheidsbeperkingen door de Bondsdag verworpen.

Het agentschap rondde de studie volgens Duitse media begin deze zomer al af toen de Duitse regering zijn klimaatbeleid formuleerde. Het is nu voor het eerst openbaar geworden.