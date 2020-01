Duits luchtmachttoestel onderweg naar Wuhan

Een toestel van de Duitse luchtmacht is vrijdag naar het Chinese Wuhan vertrokken om daar Duitsers op te halen die weg willen vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus. De Chinese autoriteiten hebben daar toestemming voor gegeven.

Het toestel steeg aan het eind van de ochtend op vanaf een vliegveld bij Keulen, om zaterdag in Duitsland terug te keren op de luchthaven van Frankfurt.

Het vliegtuig zal 130 mensen in Wuhan ophalen. Het gaat om negentig Duitsers en veertig mensen met een andere nationaliteit. De Duitse minister Heiko Maas van Buitenlandse Zaken vertelde vrijdag dat van diverse landen een verzoek was binnengekomen om mensen mee te nemen. Hij zei er niet bij om welke landen het ging. Het vliegtuig zit volgens hem vol. Onder de passagiers zijn geen mensen die besmet zijn.

De repatrianten worden na aankomst in Duitsland twee weken in quarantaine gehouden. Dat gebeurt in een opleidingskazerne van de luchtmacht in Germersheim in de deelstaat Rijnland-Palts. In Duitsland zijn tot nu toe vijf besmettingen met het nieuwe coronavirus vastgesteld.

Het toestel zal op verzoek van de Chinese autoriteiten 10.000 beschermende pakken meenemen voor hulpverleners in China.