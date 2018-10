Duits kind (4) neemt granaat mee uit Nederland

Een vierjarige jongen uit Gladbeck (Noordrijn-Westfalen) heeft na een vakantie in Nederland een granaat mee naar huis genomen. De knul had het explosief uit de Tweede Wereldoorlog gevonden toen hij op het strand speelde, bericht de Westdeutsche Allgemeine Zeitung.

De ouders van de jongen hadden aanvankelijk niets in de gaten. Ze merkten pas bij thuiskomst op dat een verdacht voorwerp in de tas van hun zoon zat, dat ongeveer zo groot was als een banaan. Daarop schakelden ze direct de hulpdiensten in. Experts namen het explosief mee uit het woonhuis.