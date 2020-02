Duits hof: verbod op euthanasie is tegen de grondwet

Het verbod in Duitsland op euthanasie is tegen de grondwet. Dat heeft het federale constitutionele hof in Karlsruhe woensdag bepaald in een zaak die onder anderen door ernstig zieke patiënten en artsen was aangespannen.

Het verbod op „zakelijke hulp bij zelfdoding” werd in 2015 in Duitsland ingevoerd. Het hof verklaarde het wetsartikel nietig.

Er bestaat een recht op een „zelf bepaald sterven”, oordeelde de president van het hof. Dat houdt ook de vrijheid in om zichzelf van het leven te benemen en daarbij hulp van derden te aanvaarden. Het wettelijk verbod maakt dat vrijwel onmogelijk en is daarmee in strijd.

Door het verbod hadden professionele stervensbegeleiders, die in de zaak meededen als klager, hun activiteiten in Duitsland op grote schaal gestaakt. Door te helpen liepen zij en ook artsen het risico op een hoge boete en een gevangenisstraf van drie jaar.