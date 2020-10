Duits gezondheidsinstituut bekogeld met molotovcocktails

Onbekende aanvallers hebben molotovcocktails gegooid naar het gebouw van het Robert Koch Instituut in Berlijn, de Duitse evenknie van het RIVM. Een beveiliger kon het vuur snel blussen en niemand is gewond geraakt. Uiteindelijk sneuvelde alleen een raam. De daders zijn ontsnapt.

Meerdere brandende flessen werden naar het gebouw geworpen. De politie vermoedt een „politiek motief” en doet onderzoek.

Het Robert Koch Instituut is het belangrijkste Duitse gezondheidsinstituut. Het speelt een belangrijke rol in de bestrijding van het coronavirus, onder meer door besmettingen te traceren en de overheid te adviseren over maatregelen.