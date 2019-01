Duits dorp geëvacueerd wegens lawinedreiging

De ongekende hoeveelheid sneeuw die is gevallen blijft in het zuiden van Duitsland voor problemen zorgen. De 266 inwoners van het dorp Raiten, in de gemeente Schleching niet ver van de grens met Oostenrijk, zijn wegens lawinegevaar geëvacueerd en mogen tot zeker het weekeinde niet naar huis terug. Dat heeft het districtsbestuur van Traunstein donderdag in de lokale media laten weten.

Reden voor de ontruiming was de vorming van een gevaarlijke sneeuwmassa boven het dorp op de bijna 1600 meter hoge zuidflank van de Hochplatte. „Als die loskomt kan een stuiflawine ontstaan die een snelheid van mogelijk 400 kilometer per uur bereikt”, zei een woordvoerster. Dat gevaar is niet te bezweren. Tien jaar geleden kwam op precies dezelfde plek een lawine naar beneden. Die kwam op ongeveer 150 meter van de huizen tot stilstand.

De bemanning van een legerhelikopter ontdekte woensdag vanuit de lucht dat het enorme pak sneeuw op de berg naar beneden was geschoven, waardoor er sprake was van een noodsituatie en het dorp diende te worden ontruimd. Boeren brachten op eigen risico tachtig koeien, vijf geiten, een schaap en een paard in veiligheid.