Duits dodental coronavirus sterker gestegen dan dag eerder

Het aantal geregistreerde doden door het nieuwe coronavirus in Duitsland is met 202 gestegen tot 6115. In vergelijking met een dag eerder zijn 39 mensen meer omgekomen. Dat meldt het Robert Koch Institut, de Duitse tegenhanger van het RIVM.

Bij 1304 mensen is het longvirus de afgelopen 24 uur vastgesteld, daarmee komt het totaal op 157.641. Het aantal nieuwe besmettingen ligt ongeveer tweehonderd gevallen hoger dan 24 uur eerder.

In Duitsland zijn sinds vorige week een aantal maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan versoepeld. Veel winkels zijn weer opengegaan en een aantal scholen zijn ook weer deels open. Mensen moeten in winkels en het openbaar vervoer hun mond bedekken.