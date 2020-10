Duits district op slot vanwege corona

De meer dan 100.000 inwoners van het Berchtesgadener Land in het zuidoosten van Duitsland moeten vanaf dinsdag binnenblijven vanwege een regionale lockdown die is ingegaan. De autoriteiten proberen daarmee verspreiding van het coronavirus de kop in te drukken.

Maandagavond bleek dat er over de afgelopen zeven dagen meer dan 270 mensen per 100.000 inwoners positief hadden getest op corona. Daarmee lag het aantal ver boven de vijftig die Duitsland hanteert om te bepalen of een regio risicogebied is.

Berchtesgadener Land, dat tegen de grens met Oostenrijk ligt, kent op dit moment de sterkste regionale uitbraak van corona in Duitsland. Aan de overkant van de grens sloot het Oostenrijkse Kuchl zich al af vanwege de besmettingen in Duitsland.

In het district zijn scholen, kinderopvang, recreatiecentra en restaurants gesloten. Publieke bijeenkomsten zijn verboden met uitzondering van religieuze samenscholingen. Hotels zijn dicht behalve voor mensen op zakenreis. De inwoners van het gebied mogen wel naar buiten voor boodschappen, werk en om een luchtje te scheppen of te sporten.

De lockdown duurt in principe twee weken.