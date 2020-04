Duits district aan grens bij Sittard ‘aan ramp ontsnapt’

Het zwaar door het coronavirus getroffen Duitse district Heinsberg, naast Sittard en ten zuiden van Roermond, is aan een ramp ontsnapt. Onderzoek onder burgers in de gemeente Gangelt heeft uitgewezen dat 15 procent van de geteste burgers besmet is en 15 procent een vorm van immuniteit heeft ontwikkeld. Dit heeft onderzoeksleider en viroloog Hendrik Streeck donderdag in Düsseldorf naar voren gebracht.

Volgens districtsbestuurder Stephan Pusch is het virus in de regio duidelijk op zijn retour. Hij zei dat „de ‘Kreis’ Heinsberg aan een enorme ramp is ontsnapt”. Volgens hem komt dat door de maatregelen die de bewegingsvrijheid hebben beperkt. Het duurt inmiddels in Heinsberg drie weken voordat het aantal coronapatiënten is verdubbeld. In de omliggende regio’s ligt die periode nog op rond de twee weken. Aan het begin van de coronacrsis kon het aantal besmettingen in slechts een paar dagen tijd verdubbelen.

In tien van de zestien Duitse deelstaten daalt het aantal nieuwe besmettingen dagelijks volgens cijfers van de Süddeutsche Zeitung.