Duits coronaonderzoek: kinderen vermoedelijk net zo besmettelijk

Kinderen kunnen het coronavirus waarschijnlijk net zo makkelijk overdragen als volwassenen. Het aantal virusdeeltjes in de luchtwegen is bij alle leeftijdsgroepen hetzelfde, aldus onderzoekers in Berlijn.

Zij waarschuwen dan ook voor een onbeperkte opening van scholen en kinderdagverblijven. De studie door wetenschappers onder leiding van viroloog Christian Drosten is nog niet gecontroleerd door onafhankelijke deskundigen. Het was al bekend dat kinderen met griep zeer hoge concentraties virusdeeltjes in de keel hebben.

Volgens een ander onderzoek lopen kinderen minder vaak het coronavirus op dan anderen. Ook zou bij kinderen een infectie minder ernstig verlopen. Gevallen waarin ze ernstig ziek worden, blijven zeldzaam. Verder lijken er geen gevallen bekend te zijn waar een kind een volwassene besmet, aldus een analyse van wereldwijde virusstudies die is opgesteld door het kindergeneeskundig blog Don’t Forget the Bubbles. Veel geïnfecteerde kinderen vertonen mogelijk helemaal geen ziekteverschijnselen.