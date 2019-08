Duikers zoeken spoor voortvluchtige tieners

De Canadese politie heeft duikers ingezet in de zoektocht naar twee tieners uit het westen van het land die op hun tocht drie mensen zouden hebben vermoord. De duikers vormen zondag een nieuwe groep specialisten in de klopjacht waar ook al vliegtuigen van de luchtmacht, helikopters, speurhonden en drones voor zijn ingezet in de provincie Manitoba, meldden Canadese media.

De enorme operatie speelt zich voornamelijk af rond Gillam in het noorden van die provincie. Maar de klopjacht heeft nog vrijwel niets opgeleverd, behalve twee uitgebrande auto’s die het voortvluchtige duo, Kam McLeod (19) en Bryer Schmegelsky (18), hebben gebruikt. De twee vrienden verlieten hun werk in een supermarkt op Vancouver Island op 12 juli in een camper-pick-up met de mededeling aan familie dat ze in het hoge noorden van Yukon „echt geld gingen verdienen”.

Ze zijn eind juli voor het laatst gezien in het noorden van Manitoba, 3000 kilometer van hun woonplaats verwijderd. Ze zijn er bij een routinecontrole van de politie even staande gehouden. Afgelopen zondag werd gemeld dat ze bij York Landing, ten zuidoosten van Gillam, zouden rondscharrelen, maar een enorme zoekactie heeft daar niets opgeleverd.

Duikers gaan nu 35 kilometer ten noordoosten van Gillam in de rivier Nelson zoeken, maar de politie wil niet zeggen naar wie of wat er precies gezocht wordt. Duikers doen onderzoek bij een plek waar vrijdag op de oever een door watervallen in de stroom beschadigd aluminium bootje is gevonden. Een politieman zei dat er op die oever verder niets is gevonden op een waterfles na.

De twee vrienden worden verdacht van moord op drie mensen, gepleegd tussen 14 en 19 juli in British Columbia. De slachtoffers zijn een stel toeristen, de Australiër Lucas Fowler (23) en zijn Amerikaanse vriendin Chynna Deese (24), en een 64-jarige Canadees, Leonard Dyck.

De Canadese politie en media hebben handenvol werk aan deze voortvluchtigen, mede omdat die soms ook elders in het land worden gesignaleerd. Op de laatste dag van juli bijvoorbeeld rukte de politie van de provincie Ontario nog uit, omdat iemand meldde ze er in een auto te hebben zien rijden. Dat was ruim 1100 kilometer ten zuidoosten van Gillam.