Duikers zoeken naar Londense tiener Maleisië

De Maleisische autoriteiten hebben duikers ingezet bij de zoektocht naar een vermiste tiener uit Londen. De 15-jarige Nora Anne Quoirin verdween spoorloos uit een resort in het Aziatische land.

De duikers doorzochten woensdag een rivier in het bosrijke gebied bij het Dusun Resort. Eerder waren ook al 178 manschappen, een helikopter en een hondenbrigade gemobiliseerd om de tiener op te sporen. Die zoekactie is inmiddels al vier dagen gaande.

De politie zegt geen aanwijzingen te hebben dat het meisje is ontvoerd, maar haar familie vertrouwt het niet. Haar grootvader liet weten dat ze niet de gewoonte had weg te lopen en zondag bovendien onder „mysterieuze” omstandigheden verdween. „Het raam stond ’s ochtends open en ze was weg.”