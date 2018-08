Duikbootmaker Madsen in gevangenis aangevallen

De tot levenslang veroordeelde Deense duikboot- en raketbouwer Peter Madsen (47) is in de gevangenis mishandeld. Een achttienjarige medegevangene sloeg de moordenaar van de Zweedse journaliste Kim Wall zodanig in het gezicht dat hij in het ziekenhuis moest worden behandeld, heeft zijn advocate aan Deense media gemeld.

Madsen nam de journaliste in augustus vorig jaar mee in zijn circa 17 meter lange duikboot. De autoriteiten vonden haar lichaamsdelen later terug in het water. Het lichaam was in stukken gezaagd. De rechtbank veroordeelde Madsen in april tot levenslang, maar hij is in beroep gegaan. Dat hoger beroep dient in september. Zijn advocate heeft gevraagd om overplaatsing van Madsen naar een andere gevangenis.