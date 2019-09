Duikboot met 8000 kilo cocaïne opgebracht

Voor de kust van het zuidwesten van Colombia is een onderzeeër met 8000 kilo cocaïne aan boord opgebracht. Colombiaanse media berichten dat de duikboot werd onderschept in een operatie van de marine, de luchtmacht en de Amerikaanse opsporingsdienst DEA.

Het vaartuig zou onderweg zijn geweest van Tumaco in het uiterste zuidwesten van het land naar Centraal-Amerika. De drugs zouden waarschijnlijk naar de VS gaan en daar een waarde van naar schatting een half miljard dollar hebben. Het is wat Colombia betreft de grootste drugsvangst ooit in een smokkelonderzeeër.

Over de mensen achter deze drugssmokkel of eventuele aanhoudingen is nog niets bekendgemaakt.