Duidelijke vermindering in Britse ziekenhuisopnames

Er is een duidelijke neerwaartse trend in het aantal mensen met corona dat in Britse ziekenhuizen wordt opgenomen. Dat zei de medisch directeur van de nationale gezondheidszorg Stephen Powis zondag.

„Dit laat zeker zien dat onze naleving van de social distantie zijn vruchten afwerpt, het remt de overdracht en verspreiding van het virus”, aldus Powis.

Het dodental door het virus in het Verenigd Koninkrijk was zondag met 413 opgelopen naar 20.732. Dat maakte de minister George Eustice (Milieu) bekend. Bij 152.840 mensen is het virus vastgesteld. Dat waren er 4463 meer dan 24 uur eerder.