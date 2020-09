Drukte op de Zugspitze

De Zugspitze in de Alpen mag ‘zich verheugen’ in een alsmaar groeiende belangstelling. Zozeer dat de bekende berg in Zuid-Duitsland de toeristenstroom nauwelijks meer aankan.

Tweehonderd jaar geleden werd de 2962 meter hoge top bij Garmisch-Partenkirchen in Zuid-Duitsland voor het eerst beklommen. Berggids Johann Tauschl en de Beierse landmeetkundige Josef Naus bereikten de spits op 27 augustus 1820. In 1851 werd het vergulde kruis geplaatst, nadat 28 dragers elk een deel naar boven hadden getorst.

Tegenwoordig is de Zugspitze bereikbaar per kabelbaan. Het uitzicht over de Noordelijke Alpen trekt jaarlijks 600.000 bezoekers. Rustiger is het er de laatste tijd niet geworden, integendeel. Begin augustus demonstreerden inwoners van het dorp Grainau nog tegen de toegenomen drukte, het lawaai en de vervuiling.