Drukte in Pakistaanse winkels na versoepelen lockdown

Pakistanen togen zaterdag massaal naar de winkels nadat de strenge maatregelen tegen het coronavirus zijn versoepeld. Winkels mogen op gezette tijden weer open in het land, om de economische schade beperkt te houden.

Bij meer dan 1600 Pakistanen is het longvirus vastgesteld in de afgelopen 24 uur, dat is het op een na hoogste dagelijkse aantal in het land. Het aantal besmettingen staat op ruim 27.000 en het geregistreerde dodental is hoger dan 600.

In veel steden werden de nog steeds geldende regels zaterdag met voeten getreden. Zo stonden winkelbezoekers in de hoofdstad Islamabad in lange rijen dicht op elkaar te wachten tot de winkels opengingen. Weinig mensen droegen mondkapjes, die verplicht zijn in het land. Ook in andere steden als Lahore, Karachi en Rawalpindi was het op veel plaatsen te druk en droeg bijna niemand mondkapjes.

„Het Suikerfeest staat voor de deur”, aldus een van de shoppers in Rawalpindi. „Het is onze plicht als ouders om nieuwe kleren voor onze kinderen te kopen. Iedereen heeft zijn eigen verantwoordelijkheid in het naleven van de maatregelen.”

Een andere bezoeker van de winkels maakte zich meer zorgen over haar gezondheid. „We zijn blij dat de winkels weer open mogen, maar tegelijkertijd ben ik bang voor een grote uitbraak. Weinig mensen nemen voorzorgsmaatregelen.”

Minister van Informatie Shibli Faraz zei zaterdag dat de winkels weer worden gesloten als mensen zich niet aan de regels houden. De Pakistanen hielden zich tijdens de ramadan al amper aan de regels. Veel mensen kwamen iedere avond bijeen om de maaltijd na het vasten te nuttigen.