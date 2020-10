Drukte in Franse winkels uren voordat lockdown ingaat

De nieuwe lockdown in Frankrijk gaat om middernacht in en Fransen haastten zich donderdag om nog laatste inkopen te doen. Dat veroorzaakte drukte in de winkels. Pasta en toiletpapier waren populaire boodschappen, net als inkt voor printers en elektronica om thuis te kunnen werken.

Onder de nieuwe lockdown moet iedereen in principe thuis blijven. Alleen met een schriftelijk bewijs van noodzaak kunnen de Fransen over straat. Mensen mogen elke dag een uurtje dicht bij huis sporten. Fransen die bij een park wonen hebben dit keer geluk want die blijven open. In tegenstelling tot de eerdere lockdown blijven de scholen open maar moeten de kinderen vanaf 6 jaar een mondkapje dragen in de lessen.

Donderdag meldde het agentschap voor volksgezondheid 47.637 nieuwe coronagevallen over het afgelopen etmaal. Het aantal doden door het virus steeg met 235 tot boven de 36.000.