Druk op Tria over Italiaanse begroting

De voorzichtige koers van de Italiaanse minister van Financiën, Giovanni Tria, ligt onder vuur. De regeringscoalitie van de rechts-populistische Lega en de Vijfsterrenbeweging (M5S) die zich tegen de gevestigde orde keert, wil meer geld uitgeven dan Tria. Deze technocraat zit in de regering op aandringen van president Sergio Mattarella en is geen lid van de Lega of de M5S.

De fractievoorzitter van de Lega in de Italiaanse Tweede Kamer, Riccardo Molinari, dreigde donderdagmorgen volgens persbureau ANSA dat „,we een andere minister van Financiën vinden als Tria niet langer aan ons project meedoet”.

De vicepremier en M5S-leider Luigi Di Maio wil dat er in 2019 een begrotingstekort wordt nagestreefd van 2,4 procent van het bbp en niet minder dan 2 procent zoals Tria in zijn planning doet. De leider van Lega en tevens vicepremier Matteo Salvini heeft zich achter de eis van Di Maio geschaard.

Het Italiaanse kabinet komt donderdag bijeen om te bepalen wat tenslotte de streefgetallen voor 2019 worden ten aanzien van de tekorten, de schulden en de economische groei van Italië.