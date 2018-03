Druk op N-Ierland rond homohuwelijk

Vanuit de beide kamers van het Britse parlement in Londen is woensdag druk gezet op Noord-Ierland om het huwelijk open te stellen voor mensen van gelijk geslacht.

Politici dienden voorstellen in die doorgaans niet tot wetgeving leiden, maar die wel zorgen voor aandacht voor een bepaald onderwerp. Door de openstelling van het huwelijk in Groot-Brittannië en in Ierland is Noord-Ierland nog de enige regio waar alleen aan het klassieke huwelijk wordt vastgehouden. Formeel beslist Noord-Ierland zelf hierover.