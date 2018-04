Druk op milieubaas Pruitt neemt toe

Scott Pruitt is mogelijk de volgende protegé van president Donald Trump die het veld moet ruimen. De druk op de baas van de Amerikaanse milieubeschermingsdienst (EPA) is toegenomen na berichten van ABC News en persbureau Bloomberg dat hij in 2017 zes maanden lang woonruimte heeft gehuurd in Washington ver onder de marktprijs.

Pruitt betaalde slechts 50 dollar per nacht voor zijn onderkomen in een appartementencomplex in de buurt van Capitol Hill, nog geen derde van het gebruikelijke tarief. Mede-eigenaar van het gebouw is bovendien Nicky Hart, de vrouw van een toplobbyist namens de energie-industrie. Met Steven Hart had Pruitt in zijn politieke leven geregeld te maken.

„Ik zou niet weten hoe je dit overleeft”, zei Chris Christie, de voormalig Republikeinse gouverneur van New Jersey, zondag op ABC. „En als hij moet opstappen is dat in de eerste plaats omdat hij er nooit had moeten zitten”. Pruitt wilde geen commentaar geven. Het Witte Huis verwees de media naar EPA, dat liet weten dat de huurovereenkomst was goedgekeurd door de ethische commissie van de dienst.