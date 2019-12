Druk op Corbyn neemt toe om op te stappen

Jeremy Corbyn staat onder groeiende druk om op te stappen als leider van de Britse oppositiepartij Labour. De partij wacht een groot verlies bij de verkiezingen. Nu de uitslagen binnenkomen, wordt de roep om zijn aftreden groter. Labour verliest meerdere zetels in districten waar de partij van oudsher de dienst uitmaakt.

De voorlopige prognose van vlak na het sluiten van de stembussen, zet Labour op 191 zetels. Dat zou een verlies zijn van 71 zetels met de vorige verkiezingen in 2017. Tevens zou dat het slechtste resultaat voor Labour betekenen sinds 1935.

Een aantal partijleden gaf in de loop van de nacht aan dat het tijd is voor Corbyn om op te stappen. Kandidaat Gareth Snell voor het district Stoke-on-Trent, normaal gesproken een Labour-bolwerk, verloor zijn plek in het parlement aan een Conservatief. Gevraagd of Corbyn moet opstappen, was zijn antwoord volmondig: „ja”.