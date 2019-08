Druk op Bolsonaro om Amazonebranden neemt toe

De druk in Brazilië en daarbuiten op de regering van de Braziliaanse president Jair Bolsonaro om de bosbranden in het Amazonegebied te bestrijden neemt verder toe. Milieuminister Ricardo Salles werd uitgejoeld bij een bijeenkomst over klimaatverandering in Salvador, melden Braziliaanse media. Op social media zijn #PrayForTheAmazon en gerelateerde hashtags in veel landen trending, waaronder ook Nederland.

Brazilië kampt met een recordaantal bosbranden. In totaal 75.000, waarvan bijna 40.000 in de Amazone. In vergelijking met vorig jaar gaat het om een stijging van 84 procent.

Het bosbrandenseizoen is gaande in Brazilië, maar veel branden zouden ook zijn aangestoken door boeren om het land te gebruiken voor vee- en sojateelt. Boilsonaro heeft toegezegd meer landbouw en houtkap in de Amazone toe te staan en meer vergunningen aan de mijnindustrie te verlenen. De ontbossing van de Amazone neemt daardoor verder toe.

Het Amazonegebied wordt ook wel de ‘longen van de aarde’ genoemd. De belangrijke opslagplaats van CO2 vertraagt de klimaatopwarming.