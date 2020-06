Druk op Belgische ziekenhuizen blijft afnemen

De afgelopen 24 uur zijn in België 132 nieuwe gevallen van besmetting met het coronavirus gerapporteerd. Er werden 24 personen met Covid-19 opgenomen in het ziekenhuis, terwijl er 68 genezen werden verklaard. In de ziekenhuizen liggen nu nog 525 patiënten, van wie 102 op de intensivecareafdelingen, een daling van 13 sinds dinsdag, melden de Belgische gezondheidsautoriteiten.

Sinds 15 maart zijn 16.392 patiënten uit het ziekenhuis ontslagen. Het totale aantal bevestigde besmettingen in België staat nu op 59.569.

In het afgelopen etmaal zijn ook 10 sterfgevallen gemeld. Acht van de overledenen stierven in het ziekenhuis. Het coronavirus heeft het leven van 9.629 inwoners gekost.