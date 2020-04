Druk op Belgische ziekenhuizen blijft afnemen

De druk op Belgische ziekenhuizen door de corona-epidemie neemt steeds meer af, blijkt volgens persbureau BELGA uit de nieuwste cijfers van het Belgische crisiscentrum. De afgelopen 24 uur is het aantal patiënten in ziekenhuizen per saldo gedaald met 160.

Zaterdag lagen nog 4195 coronapatiënten in ziekenhuizen, van hen zijn er 217 afgelopen etmaal opgenomen. Op de intensive care liggen nog 934 patiënten, 36 minder dan een dag eerder. 635 patiënten liggen aan de beademing.

Woordvoerder Yves Stevens van het crisiscentrum temperde zaterdagochtend het optimisme enigszins. „De situatie is nog steeds zwaar in de zorg, maar we hebben de curve kunnen afzwakken. We kunnen nu overgaan naar een nieuwe fase, maar we moeten waakzaam blijven voor het virus. Het blijft een delicate en fragiele situatie waarbij gezocht moet worden naar moeilijke evenwichten. Indien noodzakelijk voor de volksgezondheid, zal er een stap achteruit gezet moeten worden.”

Premier Sophie Wilmès maakte vrijdagavond bekend dat de beperkende maatregelen in België tegen verspreiding van het coronavirus vanaf 4 mei stapsgewijs worden versoepeld. Bedrijven mogen dan weer opstarten mits werknemers voldoende afstand kunnen houden.

Alle winkels mogen op 11 mei weer open onder strenge voorwaarden, maar kapperszaken nog niet. Restaurants blijven voorlopig dicht, maar krijgen uitzicht om vanaf 8 juni open te gaan. Cafés volgen later.

Het crisiscentrum meldde zaterdagochtend 241 sterfgevallen. Daarvan zijn er wel 58 nog van eergisteren uit de Vlaamse woonzorgcentra, die nog niet waren gerapporteerd. Het dodental in België staat nu op 6917.

Meer dan de helft (53 procent) van de slachtoffers overleed in een woonzorgcentrum, 46 procent in het ziekenhuis. De sterfgevallen in de ziekenhuizen zijn allemaal bevestigde gevallen, in de woonzorgcentra gaat het voor 8 procent om bevestigde gevallen en voor 92 procent om overlijdens waarbij vermoed wordt dat ze door Covid-19 zijn veroorzaakt.