Druivenoogst Duitsland vroeger dan ooit

Duitse wijnboeren beginnen komende week met het oogsten van de druiven en dat was nog nooit zo vroeg in het jaar. Een wijnboer in Lörzweiler (Rijnland-Palts) zal op 6 augustus de eerste zijn die met het plukken van de vruchten begint, aldus het Duitse wijninstituut in Mainz.

Net als in Nederland, kampen veel Duitse regio’s met ongekende droogte en hitte. De wijnboeren wrijven zich in de hand want die combinatie is goed voor hun planten. Tot nu toe was de vroegste oogst op 8 augustus begonnen.

Elders klagen boeren juist over oogsten die mislukken. Boerenorganisaties hebben de overheid inmiddels om een miljard euro aan hulp gevraagd. Minister Julia Klöckner van Economische Zaken laat onderzoeken of dat kan.