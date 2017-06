Drugszaak in VS ongeldig door blunder jurist

Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft vrijdag een veroordeling in een drugszaak nietig verklaard omdat de verdachte slecht was voorgelicht door zijn advocaat. De strafpleiter besefte niet dat zijn cliënt het land zou worden uitgezet als hij schuldig zou worden bevonden.

De politie arresteerde restaurantuitbater Jae Lee in 2009, nadat tientallen XTC-pillen waren gevonden zijn in huis. Lee bekende op advies van zijn advocaat schuld en werd veroordeeld tot een jaar cel. Daarop ontdekte de man dat hij ook zou worden uitgezet naar zijn geboorteland Zuid-Korea.

Lee vond dat hij de dupe was van slecht juridisch advies en stapte naar de rechter. Daar ving hij aanvankelijk bot, tot het Hooggerechtshof hem alsnog in het gelijk stelde. Het hof concludeerde dat de man geen schuld zou hebben bekend als zijn advocaat hem beter had voorgelicht.

Toch kan niet worden uitgesloten dat de man alsnog moet vertrekken uit de VS, waar hij al sinds 1982 woont. De zaak kan nog worden overgedaan. In dat geval maakt Lee weinig kans, concludeerde het hof.