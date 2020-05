Drugshandel fors gedaald tijdens lockdown in Franrkijk

De lockdown die in Frankrijk was opgelegd om het coronavirus te bestrijden, heeft geleid tot een scherpe daling van de drugshandel en een reusachtige piek in de prijzen van drugs.

De minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner zei vrijdag op een persconferentie in het hoofdkwartier van het antiterrorismebureau in Nanterre dat de drugshandel in zijn land met 30 tot 40 procent is afgenomen. Het hoofd van de Franse drugsbestrijding Stéphanie Cherbonnier zei dat de prijzen met 30 tot 60 procent omhoog zijn gegaan.

„Wij hebben een enorme verhoging van de prijzen geconstateerd”, aldus Cherbonnier, die eraan toevoegde dat drugshandelaars wel hebben geprobeerd om tijdens de lockdown aan huis te leveren of drive-inservices te verlenen.

Volgens de Franse zender BMFTV waarschuwde Castaner er wel voor dat er zich nieuwe praktijken kunnen voordoen, zoals het thuis kweken van cannabis.