Droogte bedreigt kasteel van Chenonceau

Een van de beroemdste kastelen van Frankrijk, het ‘château de Chenonceau’, wordt door een uitzonderlijk droge maand april bedreigd. Het kasteel overspant de rivier de Cher en is voor een deel gebouwd op houten palen. Die komen droog te staan en volgens een woordvoerster van de toeristische attractie kan dat niet lang duren zonder dat de fundamenten worden beschadigd.

Het verantwoordelijke departement, Indre-et-Loire, heeft een reddingsactie op touw gezet en donderdag besloten het waterpeil in de rivier op de plaats van het kasteel te verhogen. Daarvoor wordt snel een houten stuwdammetje verderop in de Cher opgehoogd. Op het moment van deze beslissing stond er nog circa 30 centimeter water bij het kasteel, terwijl dat normaal gesproken in april 1,20 meter moet zijn.