Drooglegging treft ook Brits parlement

Britse parlementariërs kunnen in het Lagerhuis vanaf zaterdag geen bier, wijn of sterkere drankjes meer bestellen. Nu de bevolking lijdt onder nieuwe beperkingen tegen het coronavirus is het niet onredelijk dat ook politici de pijn voelen, is de gedachte.

Lagerhuisvoorzitter Lindsay Hoyle wees op de sluiting van pubs in Liverpool. Ook in andere delen van het koninkrijk kunnen Britten voorlopig niet of maar beperkt genieten van een pint of whisky in hun favoriete café. Aangezien parlementsleden inwoners uit allerlei delen van het land vertegenwoordigen heeft Hoyle besloten de parlementariërs droog te leggen.

Het Verenigd Koninkrijk rapporteerde donderdag net als woensdag bijna 20.000 nieuwe besmettingen, en 138 overlijdens. De regering kondigde eerder donderdag aan dat miljoenen mensen in Londen en andere gebieden in Engeland te maken krijgen met strengere maatregelen.