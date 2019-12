Een dronken wasbeer heeft op de kerstmarkt in het Duitse Erfurt opzien gebaard. Veel bezoekers van de markt grepen naar hun mobieltje om de waggelende gang van het dier vast te leggen.

Waarschijnlijk had de wasbeer restjes glühwein uit weggegooide bekertjes genuttigd. Het dier viel uiteindelijk midden op de markt in slaap. Een beveiliger hield daarna een oogje in het zeil tot de brandweer arriveerde die de wasbeer naar de dierenopvang bracht, aldus Duitse media.