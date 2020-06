Dronken tiener valt in slaap tussen treinrails

Een dronken tiener is in Duitsland aan de dood ontsnapt toen hij in slaap was gevallen tussen de treinrails. Een regionale trein reed over de 15-jarige jongen heen maar die bleef ongedeerd.

Het incident was bij de plaats Kirn in de deelstaat Rijnland-Palts. De jongen was na een bijeenkomst met vrienden in Kirn in de nacht van dinsdag op woensdag in benevelde toestand op weg naar huis door slaap overmand. Hij was zonder zich bewust te zijn van de plek waar hij ging liggen in slaap gevallen.

De machinist van de trein zag in het voorbijgaan de jongen liggen en alarmeerde de politie. Die moest de wildslaper vervolgens wakker schudden want hij was nog niet uit zijn roes ontwaakt. De politie bracht de tiener thuis.