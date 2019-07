Dronken politicus België veroorzaakt ongeluk

De Belgische politicus Kris van Dijck heeft woensdag dronken een ongeluk veroorzaakt met zijn auto. De voorzitter van het Vlaamse parlement reed tegen een aanhangwagen nadat hij in een café was geweest. Hij was zes uur lang zijn rijbewijs kwijt en veroorzaakte blikschade.

Van Dijck schaamt zich diep. „Ik ben me ervan bewust dat dit echt niet kan. Zeker vanuit mijn functie heb ik een voorbeeldrol. Ik bied dan ook mijn oprechte excuses aan.” De politicus, die lid is van de Nieuw-Vlaamse Alliantie, geeft een maandvergoeding aan een fonds voor verkeersslachtoffers. „Drinken en rijden gaan niet samen. Gisteren niet, morgen niet en ook in het heden niet. Dat hoor ik te weten”, besluit hij.

Van Dijck zou 1,4 promille in zijn bloed hebben gehad, waar 0,5 promille is toegestaan.